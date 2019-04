Met deze tips wordt een leuk weekend een eitje

Kijken, kijken én kopen

De komende dagen is de RAI in Amsterdam weer de place to be voor kunstkenners, verzamelaars en liefhebbers. Zoals altijd vestigt de KunstRAI namelijk de aandacht op hedendaagse kunst en design. Tientallen galeries presenteren het hele paasweekend hun beste werken. Goed om te weten: de KunstRAI (sinds 1985) is geen enorm stijve massavernissage waar mensen in zondagse goed interessant lopen doen met dikke portemonnees. Zie het eerder als modernekunstmuseum waar alles te koop is.

Tot en met maandag 22 april

Rai, Europaplein 24