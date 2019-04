Mèèèèhh: PS Paasspeurtocht staat in het teken van lammetjes

De aanwijzingen

1.

Zet zonder veehandelaarsstok maar mét forse passen koers naar de beste plek om deze tocht te beginnen: de Schapensteeg. Waar die precies zit? Loop van het Rembrandtplein naar het Muntplein en zoek het juiste steegnamenbordje voor de eerste selfie.



2.

Vervolg uw weg over de Bloemenmarkt en blijf langs het Singel lopen. Zoek voorbij het Koningsplein naar het doopsgezinde lammetje op de gevel links.



3.

Loop door en ga over de eerste brug rechtsaf. Loop door de Heisteeg en ga linksaf de Spuistraat in. Na een meter of vijftig vindt u 't Schaep.



4.

Voor de volgende selfie moet u even lopen. Vervolg de Spuistraat tot aan de Raadhuisstraat en sla linksaf. Ga de brug over en sla dan rechtsaf, om uw weg via de even zijde van het Singel te vervolgen. Loop een heel stuk door en ga voorbij de Blauwburgwal linksaf de Korsjespoortsteeg in. Zoek hier naar het blauwe schaap.



5.

Steek door naar de Herengracht en sla rechtsaf. Ga via het bruggetje de Brouwersgracht over, en loop door de Binnen Wieringerstraat naar de Buiten Wieringerstraat (de Haarlemmerstraat over). Ga bij de Haarlemmer Houttuinen linksaf, tot u weer bij het water bent. Speur hier de gevels af voor het St. Jan's Lam.



6.

Loop nu verder over de Korte Prinsengracht naar de langere Prinsengracht. Een paar huizen voor de eerste brug vindt u Out Schaep en Jong Lam (en D'Bonte Os, maar die doet niet mee voor de punten).



7.

Ga de brug over en dan rechtsaf: een stukje terug de Prinsengracht op. Ga vlak voor de Noorderkerk linksaf de Westerstraat in en blijf doorlopen tot de Tweede Boomdwarsstraat. Daar vindt u een hele kudde schapen.



8.

Keer om, steek de Westerstraat over en vervolg uw weg via de Eerste Anjeliersdwarsstraat. Blijf doorlopen, tot u vanzelf weer op de Prinsengracht bent. Wandel dan een héél stuk verder, tot aan de Elandsgracht. Hier om het hoekje vindt u, hoog boven restaurant Divan, alweer een schaap.



9.

Ga weer terug naar de Prinsengracht en loop door. Ga over de Leidsegracht en sla vervolgens rechtsaf de Leidsestraat in. Ga gelijk weer links en zoek in de Lange Leidsedwarsstraat naar de locatie van de offi­ciële afterparty van deze Paasspeurtocht.



10.

Het volgende schaap zit om de hoek: als u linksaf de Leidsekruisstraat ingaat, is dit prachtexemplaar bijna niet te missen.



11.

Ga weer rechtsaf op de Prinsengracht. Loop door en steek de Vijzelgracht over. Op de hoek vindt u het rode schaap: tijd voor uw laatste selfie! Via de Vijzelgracht wandelt u vervolgens weer naar het startpunt of kunt u gelijk door naar huis om de foto's door te sturen.



De winnaars, én een verzameling van de beste ingestuurde selfies, staan volgende week in PS van de Week.