Livemuziek brengt Hockney tot leven op Museumplein

Gratis toegang

Over het schilderij zei David Hockney: 'Iedereen houdt van het voorjaar. Alles komt uit en staat omhoog. Het is alsof de natuur een erectie heeft. Alsof er champagne over struiken is gegoten.'



Arrival of Spring is drie avonden achter elkaar te zien, om 20.00 uur en 20.30 uur. Op 20 en 21 maart speelt Remy van Kesteren live, op 22 maart is zijn muziek te horen, maar wordt er niet live gespeeld.



Wie daarna het schilderij in het echt wil bekijken, kan op 20 en 21 maart tussen 18.00 en 22.00 uur gratis in het Van Gogh Museum terecht. De gratis tickets zijn aan de deur verkrijgbaar maar ook vast online te reserveren.



Arrival of Spring, 20, 21 en 22 maart

Museumplein



