Lasagne ok, maar Pastai kan beter geen pasta's meer bezorgen

Prijs €53 voor lasagne, pappardelle, gnocchi en tiramisu.

Aanrader De lasagne en tiramisu zijn lekker, maar de rest is echt ondermaats. © UNKNOWN

De goedkope kartonnen bakjes vliegen ook aan alle kanten open, dat helpt niet mee. Er zit verder ook niets bij: een servetje zou fijn geweest zijn.



Proeven maar.

Laat ik beginnen met het positiefste: de lasagne is niet warm, maar vreselijk lekker. Goed knapperige bovenlaag - dus gelukkig niet in de magnetron opgewarmd - en vooral de dikke bechamelsaus kan me bekoren. De prijs (16 euro) is vele malen hoger dan bij concurrenten, maar ik vind het het wel waard.



Ik voel nu wat negatiefs aankomen...

Helaas wel. De zelfgemaakte pappardelle is een aanfluiting: lauw, te gaar en naar het vlees en de parmezaan moet je bijna zoeken, zo weinig zit er in. Het beetje ragù dat ik kan proeven, is droog en flauw. Zonde. Jammer genoeg word ik ook verre van vrolijk van de aardappelgnocchi, die net als de pasta te ver door­gekookt zijn.



En die pesto?

Ik geloof wel dat de basilicumpesto huis­gemaakt is, maar echt vers smaakt ie niet. Het lukt de enorme kwak burrata ernaast niet het geheel op te vijzelen. Gelukkig is de tiramisu heerlijk, maar ik zou Pastai aanraden geen pasta's meer te bezorgen, want ik weet zeker dat als ik in de zaak zelf ga eten, het vele malen beter is.



