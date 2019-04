Jongerenfestival We Are The Future nu voor alle leeftijden

We Are The Future voor alle leeftijden

Jongerenfestival We Are The Future wordt een festival voor alle leeftijden. Met die stap hoopt de organisatie meer jongeren aan te trekken. “Veel jongeren hebben vrienden en familie boven de 18 die ook willen gaan. Dat kan vanaf komende editie,” zegt organisator Philippe Hes.



Op We Are The Future festival staan jaarlijks populaire pop-artiesten en bekende dj’s. Zo staat Lil’ Kleine al jarenlang op de line-up, en waren vorig jaar Bizzey, Wildstylez en Jonna Fraser van de partij. De line-up van dit jaar is nog niet bekendgemaakt.



We Are The Future vindt plaats op 12 juli in AFAS Live in Amsterdam. Het concept blijft hetzelfde, volledig zonder alcohol, drugs en tabak.