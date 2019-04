Is het al weekend? Bijna, en dit gaan we doen (10 tips)

Dr. Dre door strijkers en blazers

Hij is nog niet vergeten: op 6 april brengt orkest No Strings Attached in The Box een ode aan 's werelds beroemdste producer Dr. Dre en zijn tweede solo-album 2001. De 'Master of Mixology' zelf is er niet bij. Wel neemt het beroemde Britse orkest een grote entourage aan dj's, zangers en dichters met zich mee om het gelauwerde hiphopalbum van begin tot eind te vertolken. Behalve het volledige album 2001, zullen ook andere 'West Coast'-klassiekers van Dre gespeeld worden.

Zaterdag 6 april (19.00-22.00) vanaf €29.88

The Box, Mekongweg 5