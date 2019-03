Imagine Filmfestival opent met Nederlandse film

Monos beleefde de wereldpremière op het Sundance-festival, waar hij werd bekroond met de World Cinema Dramatic Special Jury Award. De film was ook te zien in de Panorama-sectie van de Berlinale en heeft onlangs de publieksprijs gewonnen tijdens het filmfestival van Cartagena.



Medewerking

Het camerawerk is van de Nederlander Jasper Wolf (Niemand in de Stad, Aanmodderfakker) en voor de soundtrack tekende Mica Levi (Under the Skin). De film werd ondersteund door het Hubert Bals Fonds van het International Film Festival Rotterdam, het Nederlands Filmfonds en het Netherlands Film Production Incentive.



Monos wordt op 5 september uitgebracht door Gusto Entertainment. Little Monsters en Freaks worden later dit jaar uitgebracht door Splendid Film. Het Imagine Filmfestival vindt plaats van 10 tot en met 20 april in het Eye Filmmuseum in Amsterdam.