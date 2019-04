Hier kijk je Juventus - Ajax op groot scherm in de stad

De Marktkantine

De Marktkantine is in West een van de beste plekken om de prestatie van de Ajacieden te volgen. Het recept is volgens de Marktkantine simpel: liters bier en gratis entree vanaf 19.00 uur. Nu nog wachten op weergaloos voetbal.



Panama

Ook club Panama is speciaal voor deze historische gelegenheid omgetoverd tot een Ajax-walhalla, inclusief groot scherm. Het eerste biertje krijg je van Bavaria en de toegang is gratis. Oh, en trek je mooiste Ajax-outfit aan.



Bosco

Ook café Bosco in Oud-West maakt zich weer op voor nóg een legendarische voetbalavond. Groot scherm? Check. Koud bier? Check. Gratis? Check. Gezelligheid? Check!



