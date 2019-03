Het is lente, het is weekend en dit valt er te doen

Hik, eh... Proost!

Liefhebbers van wijn weten waar ze moeten zijn dit weekend: in de Westergasfabriek natuurlijk. Daar wordt het Amsterdam Wine Festival gevierd, oogstfeesten van het Zuidelijk Halfrond. Maak een wereldreis langs Zuid-Afrika, Argentinië en Nieuw-Zeeland zonder maar een vliegtuig te hoeven instappen. Je kunt de glazen per glas bestellen en nu je toch bezig bent, wat dacht je van een wijnquiz, een wedstrijd druivenstampen of een workshop wijn maken?

Vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 maart (15.00-01.00) €13,95

Westergasfabriek, Klönneplein 1



Yallah!

Weer eens wat anders dan techno of house? In de Melkweg moet je zijn. En een beetje snel ook. Of zoals ze dat in 't Arabisch zeggen: Yallah! Yallah! Hier kun je dit weekend tot diep in de nacht dansen op Marokkaanse hiphop, reggaeton uit Egypte en Israël, speeddabke uit Libanon, trap uit Syrië en Palestijnse hiphop. Met zaterdag als special guest: Djezja, ook wel bekend onder zijn oude alias Kippie.

Zaterdag 23 maart (23.30-04.00) €11,50

Melkweg, Lijnbaansgracht 234A