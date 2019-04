Het Georgische Batoni Khinkali is hartverwarmend (7,5)

Voor zover ik weet is Batoni Khinkali het eerste Georgische restaurant van onze stad, en erg restaurantig doet deze pijpenla in Oost niet aan: bijna Spartaans ingericht met een tegelvloer, formicastoelen en witte wanden. Het zaakje maakt een brandschone indruk, er zit flink wat volk en de kale meneer van de bediening zegt dat hij bijna altijd volgeboekt is.



Onze ober vertelt ons - zijn Engels is goed, aan zijn Nederlands werkt hij - nog veel meer: dat hij drummer is, de eigenaar klarinettist en dat iedereen die in Batoni Khinkali werkt muzikant is.