Herdenkingsrave voor Keith Flint in Melkweg

De 49-jarige Brit werd maandag 4 maart dood gevonden in zijn huis in Essex. In een verklaring van de band lieten ze weten dat de zanger heeft besloten zelf een eind te maken aan zijn leven.



"Poptrash en 90s Now zullen onder andere optreden. Uiteraard zal er veel muziek van The Prodigy worden gedraaid," vertelt een persvoorlichter van de Melkweg.



Het poppodium heeft een speciale band met de Britse band. "Wat bizar is, is dat het 4 maart precies tien jaar geleden was dat The Prodigy in de Melkweg stond. Daarnaast was hun allereerste optreden in Nederland ook in de Melkweg en stond onze programmeur ooit in hun voorprogramma."



De opbrengsten van het eerbetoon in de Melkweg gaan naar Stichting 113 Zelfmoordpreventie.



Tickets (€7,50) voor de speciale avond gaan vanaf woensdag in de verkoop.