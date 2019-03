Geen Vrijland Festival dit jaar: weerstand uit de buurt te hevig

We horen ook zeker positieve geluiden uit de buurt, maar veel minder dan negatieve.

Bevrijdingsdagfestival

In de aanloop naar die opening zetten Timmers en Duinker twee evenementen op de agenda: een 'kleinschalig buurtfeest' op Koningsdag, en Bevrijdingsdagfestival Vrijland. Dat festival werd vorige jaren georganiseerd bij Roest, op Oostpunt en op Blijburg. Het festival trok daar jaarlijks circa vijfduizend bezoekers. Voor de editie in Noord zetten Timmers en Duinker in op maximaal tweeduizend mensen.



Nu gaat er een streep door het festival. Zelfs het feest op Koningsdagfeest gaat niet door. "De weerstand uit de buurt is simpelweg te hevig", zegt Duinker. Ze had rekening gehouden met tegenstanders, maar niet zoveel als in Nieuwendam. "Er is geen café in Amsterdam zonder boze buren. Maar wat hier in de buurt gaande is, is wel heel extreem."



Vergunningsaanvraag

Duinker en Timmers willen niet met ruzie aan hun nieuwe zaak in Noord beginnen. Zeker niet omdat de eisen aan hun vergunningsaanvraag naar eigen zeggen zwaarder zijn dan ooit. De ondernemers concentreren zich nu daarom volledig op hun vaste exploitatievergunning, die ook nog niet rond is.



Duinker: "Choose your battles betekent in dit geval helaas ook kill your darlings. Nu koste wat kost een evenement doorzetten kan tegen ons gebruikt worden. En daar passen we voor. We horen ook zeker positieve geluiden uit de buurt, maar veel minder dan negatieve."



