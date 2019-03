Fink komt in november naar Afas Live

Fin Greenall, beter bekend als Fink, is een Engelse zanger, songwriter, gitarist en producer. In 2014 scoorde Fink zijn grootste hit met Looking Too Closely van het album Hard Believer.



Het laatste album, genaamd Resurgam, verscheen in 2017. Met de tournee die daarop volgde speelde Fink ruim zestig shows in negentien landen, waaronder meerdere uitverkochte shows in Nederland.



De kaartverkoop begint donderdag om 10.00 uur.