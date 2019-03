Femke van der Laan: Ik draag altijd het gemis aan Eberhard mee

"Zelf heb ik ook weinig gehad aan al die boeken en zelfhulpboeken over verlies, omdat die doorgaans over particuliere ervaringen gaan. Wat moet ik daarmee? Ik denk tijdens het lezen van dat soort boeken voortdurend: dat was bij mij niet zo. Zo werkt dat bij mij niet."



Jij maakt rouw zo klein dat al het particuliere eruit is gefilterd?

"Dat is de bedoeling. Dat het mechanisme zichtbaar wordt. En niet de tranen van Femke of haar kinderen."



Ik snap wat je bedoelt. Tegelijk denk ik: het klinkt zo rationeel allemaal.

"Maak je geen zorgen, want bij dit soort processen sijpelen de emoties overal doorheen. Eberhard is nu bijna anderhalf jaar dood, en ik weet nog steeds niet als ik opsta wat voor een dag het wordt. De ene keer gaat het goed, maar een volgende keer lig je weer op de grond. Als ik al vooruitga, gaat dat met piepkleine stapjes."



Wat doe je daaraan?

"Acceptatie. Verdriet is niet iets ergs. Het is logisch dat wij thuis verdriet hebben."



Is dat ook jouw boodschap aan de kinderen?

"Dat hoef je kinderen niet te vertellen. Dat is eerder iets wat je volwassenen moet vertellen. Die zijn geneigd hun verdriet weg te stoppen."



Zeggen mensen weleens tegen je: nu is het klaar met Eberhard?

"Nee. Dat ook weer niet. Dat zit meer in mezelf. Dat ik vind dat het afgelopen moet zijn. Dat ik niet moet zeuren."



En dan moest je ook nog verhuizen, omdat je de ambtswoning uit moest.

"Dat wisten we van tevoren. Alleen de omstandigheden waren uitgesproken ellendig. Ook hier geldt: ik heb geen vergelijkingsmateriaal, omdat ik niet weet hoe dat normaal gaat. Ik ben op zoek gegaan naar een nieuw huisje."



Dat is het dan?

"Het is wel zo dat ik op de fiets de Vijzelstraat liever vermijd en via de Utrechtsestraat omrijd - om zo uit de buurt van de ambtswoning te blijven. Als ik toevallig toch in de buurt ben, kijk ik altijd stiekem snel over mijn schouder om. Dat doet dan pijn. Het is het huis waar Eberhard is gestorven."



Neem je wel een Eberhardje bij de koffie, het hartvormige koekje vernoemd naar jouw man?

"Die eet ik met plezier. En ik gooi met evenveel plezier een champagnefles tegen de pont die de naam 'Eberhard' draagt. Net zoals ik ook met een glimlach luister naar de mensen die hun Eberhard-momentje met mij delen. Dat heeft iets moois. Dat mensen eigenlijk tegen mij zeggen: ik vond hem ook geweldig."



Je denkt niet: blijf van mijn rouw af.

"Ik word aangesproken door mensen die vertellen over hun persoonlijke verlies. Mensen willen dat kwijt. Ik vind dat niet erg en ik vind daar verder ook niet iets van. We waren acht jaar samen toen Eberhard zijn eerste publieke functie kreeg. Ik ben eraan gewend geraakt."



Iets anders: jullie werden verliefd op het werk, op het advocatenkantoor Kennedy Van der Laan in Amsterdam. Is dat een tijd waaraan je nog vaak denkt?

"Natuurlijk. Dat was onze begintijd. Het is fijn om daaraan terug te denken. Overigens ben ik niet lang nadat wij een relatie kregen weggegaan bij het kantoor. Daarna heb ik van alles en nog wat gedaan. Freelance schrijven. Klussen bij de gemeente. Debatten. Ik heb op professioneel vlak een tijdje gezocht. Nu weet ik dat schrijven mij het best past."



Opvallend: je had allemaal banen die met communicatie te maken hebben.

"Wat is daar opvallend aan?"



Je wekt niet per se de indruk van een communicatief persoon.

"Wat bedoel je daar nou mee?"



Dat je gereserveerd overkomt.

"Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Gereserveerd? Dat komt voor mij in de buurt van koud en kil, en zo kijk ik natuurlijk niet naar mezelf."