Feestje van de week: Traditioneel eerst chaos, dan inkakken

Wat Het Boekenbal

Waar Stadsschouwburg, Leidseplein

Wie Jan Siebelink, Murat Isik, Connie Palmen, Dimitri Verhulst, Heleen van Royen, Abdelkader Benali, Saskia Noort, Mano Bouzamour, Özcan Akyol

Wanneer vrijdag 22 maart, 20.00 uur tot ver na Schuim



Drank en spijs ****

Sfeer ****

Hans blijft zich verbazen

We zijn anderhalve minuut onderweg.



Het zaalprogramma van het Boekenbal heeft een fijne traditie hoog te houden als het gaat om chaos. Het spektakel zit dit jaar meteen bij het begin. Daarna kakt het, eerlijk is eerlijk, al snel een beetje in.



Er is zang en piano, over de moeder, de vrouw, het thema van dit jaar. Wat bombastisch, maar Freek de Jonge blijft gewoon zitten.



"We zien elkaar steeds vaker via de telefoon," spreekt Akwasi, "en steeds minder in het echt." Ook is er een rap over vluchtelingen. Ik hoor: "O, longen vol zeewater." En daar is een accordeonist en een Jordaans levenslied over de moeder, zo edel, zo groot.



Nu is het wel zo: het gros in de zaal heeft traditioneel stevig ingedronken tijdens voorborrel en warm buffet bij de eigen uitgeverij, en anders geheel op eigen kracht. Dan kan een drankloos uurtje, zeker tussen 21.00 en 22.00 uur, er stevig inhakken.



Een klein meisje leest een gedicht voor van Annie M.G. Schmidt: 'Doe nooit wat je moeder zegt/dan komt het allemaal terecht.'



Die tekst had burgemeester Femke Halsema moeten voorlezen, maar zij loopt mee in Utrecht.



Het slotakkoord is voor Leona Philippo: "Zo meteen gaan we helemaal los. Op naar een fantastisch bal."



Ze zingt R.E.S.P.E.C.T, vast geen toeval.



Halverwege: "Staat u maar op."



Dat doen de schrijvers keurig. Echt lekker uit de heupen gaat dat nog niet, maar straks gaan op het podium twee bars open.



Benieuwd of Freek de Jonge hier ook fier overeind gaat staan swingen, maar dat afwachten laat mijn deadline helaas niet toe.



