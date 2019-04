Feestje van de week: seks mag, maar liever strippen

Weer een etage hoger. Als ik hier nog seks moest hebben, deed ik eerst een tukkie.



Deze kamer heeft een fikse douche. Alberg: "Dat is voor nuru massage."

Japanse erotiek, zal ik later googelen.



De meisjes zijn duidelijk onder de indruk. De een: "Volgens mij is dat heel rustgevend." De ander: "Het voelt ook helemaal niet als een stripclub aan. Het is clean."



Alberg: "Niet shabby."



Meisjes: "Precies!"



Alberg: "Dit is echt high-end. Seks is een stap te ver voor veel mannen, vooral in groepsverband."



Meisje: "Gewoon, leuk om naar te kijken."



In milde verwarring strompel ik al die trappen naar beneden en ga aan een tafeltje zitten schrijven, met mijn brilletje op tafel. Die is voor veraf.



Opeens hangt naast me een meisje aan een paal, ook ondersteboven. Dan is het ook weer zoiets om zo'n brilletje tussendoor weer af en toe op te zetten.



Tips? Mail naar schuim@parool.nl