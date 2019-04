Feestje van de week: een welkom door juichende vluchtelingen

We beginnen met een inburgeringscursus. Dat komt ervan als een glossy zijn jubileumfeest een maatschappelijke betrokken kontje geeft. De champagne is wel al uitgedeeld.



Voorafgaand aan het diner ('bijzonder en inspirerend', het thema is Alles kan samen) in de voormalige Bijlmerbajes nemen we plaats in een kale loods. In krappe rijen zitten we op stoeltjes met een klapschrijftafeltje.



Een vrouw met roze haren voorspelt 'a harsh test'. Streng: "You all need to pass!" We krijgen vijf minuten.



Zeg een afspraak met de tandarts netjes af in een e-mail. Maak een cv. Wat is Prinsjesdag? Waarom is daar een begraafplaats voor Amerikaanse soldaten?



Of deze: 'Joop zit in de bus. De chauffeur is een vrouw. Joop zegt: vrouwen moeten niet in een bus rijden. Wat kan Ali het beste zeggen?'