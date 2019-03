Feestje van de week: Een Vice-feest in strandstijl

Een feest daarna in Beach Bum-stijl, bestaat alleen op papier. Geen mens is natuurlijk komen opdagen in zelfs maar een hawaïshirt - en dat gun je ook niemand.



De meesten houden zelfs gewoon hun jas aan. De dj draait wel lekker Miami.



Ik bestel een wijntje bij de bar.

Een meisje komt naast me staan, kijkt me even vragend aan en zegt: "Dag, meneer."

Zo'n feest. Ik vlucht maar weer naar de vuurkorf.



Charlotte van Bochove van Vice, heel aardig, introduceert me bij mensen die wel op de foto willen. Zelf had ze niet zoveel met de film.



"Ik hou ervan als ik me kan identificeren en dat kon ik in deze film met niemand."



Maar beter ook, Charlotte.



Ze neemt me mee naar drie jongelui bij de bar. Daar is ook het meisje dat 'dag meneer' tegen me zei.



Ik stel me keurig voor.



"Weet ik," zegt Leone Vriese. "Ik heb al eens in Schuim gestaan."



Ik ben daar dan toch blij mee.