Feestje van de week: een docupremière in Sexyland

Over het afleveren van vrouwelijke trekjes. Praat met een lagere stem. Beweeg minder met de handen. Let op hoe je naar je nagels kijkt, of de pincode van de OV-oplader intoetst.



Aan het gelach te merken, is dit een feest van herkenning.



Giany Kraan: "Vroeger werd ik gepest door hetero's. Dan kom je uit de kast en: same shit."



Hij rapt hoe zijn vader hem te vrouwelijk vond, en zijn vriendje ook. Nu heeft hij kort haar en is gespierd en wil zijn ex hem wel weer terug.



En Dibi: "Eén keer per jaar is het pride, pride, pride. Nu laten we het licht schijnen op shame. Hoe kunnen we verwachten dat ze ons accepteren, als we elkaar niet eens accepteren."



Applaus in Sexyland.



Over de stevige act van Kiki heb ik niks gezegd.



