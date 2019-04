Feestje van de dag: zelfs de kapstok is kunst op de KunstRAI

Wat Expo WOW

Waar KunstRAI, Europaplein

Wie Jeroen Henneman, Sandra Chedi, Michiel van Nieuwkerk, Nandine van ­Karnebeek, Els Timmermans

Wanneer woensdag 17 april, 17.00 tot 18.30 uur



Drank en spijs **

Sfeer ***

Hans = art

"U moet er toch naartoe gaan, hoor! Collega's hebben zijn expertise overgenomen."



Toch een kleine klap dit.



Ik loop door de KunstRAI. Er hangt hier heel veel kunst. WOW is wel de grootste stand en de enige met een knabbeltje.



Het is alleen wat warm met een overjas. Ik zie stoelen, maar dat is een kunstwerk. Ik zie een kledingrek, maar dat is een kunstwerk.



Opeens staat Eugene Sandberg, zeer scherp en nog enthousiaster, voor mijn neus. Hij vraagt of hij mijn jas zal aannemen.



Die hangt even later in het kledingrek/kunstwerk van Eduardo Leòn. Ik vraag nog of dat zomaar kan. Sandberg verzekert van wel. "Ik dacht, die meneer zit met zijn jas, dus ik vroeg het even. Het mocht."



Dat duo moet op de foto. Nooit eerder was mijn kleding art.



Minder goed nieuws: Sandra ­Chedi, muze van Malasch, vertelt dat Malasch toch iets meer heeft dan een griepje, maar als ze hem even later belt, heeft hij alweer een tip voor een diner met Philip Glass begin mei.



Het stelt ons allemaal gerust.



