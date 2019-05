Feestje van de dag: werk van F. Starik in de etalage

Wat Fabriek van Kleine Werken, van F. Starik

Waar café Piet de Gruyter, Van Limburg Stirumplein

Wie Mirko Krabbé, Vrouwkje Tuinman, Boris von der Möhlen, Joost Vermeulen, Monique Edelschaap, Anne Marie Hoogland

Wanneer vrijdag 3 mei, 17.30 tot 20.00 uur



Drank en spijs ****

Sfeer ****

Hans zat bovenop het nieuws

Wat ontzettend leuk dit allemaal, ik ken Starik alleen als dichter en van zijn optredens.



Tuinman: "Strakjes, in de Van der Hoopstraat, komt de volste etalage. Daar zit zijn hele leven in. Heb je al bonnen?"



Ze geeft er nog een paar.



"Het schijnt dat je straks in café Piet de Gruyter voor één bon ook een whisky-cola kunt bestellen, dus we willen wel een hoge beoordeling."



Ik beloof het.



Op 23 juni is de veiling. Van de opbrengst worden nieuwe projecten van KunstTraject in de Staats­liedenbuurt gefinancierd, in samenspraak met de erven van Starik. Vermeulen: "Dus we worden er niet rijk van."



Tuinman: "Potverdikkie."



Ze hoopt toch op een grote opbrengst. "Dan gaan we misschien zo'n verschrikkelijke F. Starik ­Poëzieprijs organiseren. Met plaquette. Dat had hij verschrikkelijk gevonden."



En stiekem ook wel leuk.



