Feestje van de dag: Waar is het everzwijn?

In oud Amsterdam hadden de mensen een diep gat onder in hun huis. Daar kiepten ze alles in, van afval tot het ochtenddrukje, ik vat het even samen. Die gaten zijn een archeologische goudmijn.



Zo weten we wat Amsterdammers destijds aten, in elk geval de rijke. Er zijn botjes van gevleugelte gevonden, veel eierschalen, maar ook pitjes van perziken, kersen, druiven, olijven.



Met hulp van kenners als Onno Kleyn, deze avond helaas afwezig, stelden de leerlingen een menu ­samen. Mitchell: "Als je het mensen vraagt, zeggen ze: kroket, frikandel, misschien rookworst. Maar de Nederlandse eetcultuur was wel wat meer."



Ik vind het nu al helemaal leuk. Ik heb nooit iets gedaan met mijn studie, maar de diep verstopte historicus in mij komt los als een kwispelende puppy.



Aan tafel!



We beginnen met een snackie: ­ossenworst met mosterd. Zo ken ik Amsterdam.



Dan een voorgerecht uit de zestiende eeuw: asperges met erwten. Kijk, daar gaan we al. Ik ben de enige Limbo die niet van asperges houdt, en elke peulvrucht in het algemeen. Liepen er toen geen everzwijnen rond, van mijn part zonder shoarmakruiden?