Feestje van de dag: Vliegen voor een jaarsalaris

Dan leer ik Frank Houben kennen: "Zal ik jou een leuk verhaal vertellen?"

Graag!



Houben: "Op de plek waar we nu staan, is de Nederlandse luchtvaart ontstaan. Dat weten niet veel mensen; het is zonde om het niet te vertellen."



In 1919 werd hier namelijk de Eerste Luchtvaart Tentoonstelling Amsterdam gehouden. Die trok een half miljoen mensen, vooral Amsterdammers. Met stoomboten staken ze het IJ over.



Voor het eerst zagen de mensen een vliegtuig. Meevliegen kostte 40 gulden, destijds een jaarsalaris. Tijdens die Elta besloten acht investeerders een eigen luchtvaartmaatschappij op te richten. Dat werd later de KLM.



Houben: "De geboorte van de ­Nederlandse luchtvaart was in Amsterdam. Dat wordt vaak vergeten." Niet meer door mij.



