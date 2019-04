Feestje van de dag: verplicht naar Nieuw-West met de chef

Ze is trots op deze literaire editie: "Het zijn pareltjes van verhalen."



Vaak over voetbal, jeugdherinneringen, een verloren liefde, een dansavond en over de dijk, waar altijd wel enge mannen in een regenjas rondhingen.



Teijmant: "Zonder mannen waar je bang voor hoeft te zijn, is een dijk niet meer dan een zandheuvel."



Spaan is alsnog op tijd. Weg afgesloten. Uiteindelijk is hij maar over de trambaan gereden.



Spaan: "Ik heb een boete van 75 euro geriskeerd, maar niemand heeft me gezien."

Ja, of zo'n krantenstukje kan als bewijsvoering dienen.



Hij leest voor over het trappenhuis van zijn jeugd op oudjaarsavond en dan met name over Thea van driehoog. Ze rook naar kaas, zilveruitjes, pennywafels en chips van Smith.



Mooi beeld.



Het is de beurt aan Der Nederlanden. Vier van zijn Frenk-columns zijn in de bundel opgenomen en hij leest er eentje voor.



Dat doet hij werkelijk voortreffelijk.



Je moet morgen toch ook weer met zo'n man werken.



