Feestje van de dag: uitstekend onpasselijk in hotel The Dylan

Annet Goede: "Vandaar die culturele touch."



We gaan aan tafel, ik zit aan kop met Laura Helmich. Waar hebben we dit aan te danken, denkt ze?



"Misschien omdat we allebei fijnproevers zijn."



Helmich is brand executive manager van Elle Eten. Het zou kunnen.



Haar collega vraagt of er daad­werkelijk duif op het menu staat, ze is daar namelijk panisch voor. Ik vertel dat er dan straks op haar bordje tenminste eentje minder in leven is.



Ik moet het niet onderschatten, vindt Claudia Jansen. "Ken je die betonnen galerij bij Albert Heijn in de Kinker­straat? Daar loop ik dus nooit doorheen, ze komen van overal. Ik weet zelfs wanneer het broedseizoen van die beesten is, zo erg is het."



Ik vertel, meelevend man die ik ben, dat ik een fobie heb met slangen. Ik pas daar zelfs mijn vakantie op aan.



Jansen: "Snap je!? Ik kan dat niet. Ik heb dat elke dag!"



Kortom, het wachten is op de vijfde gang, anjou duif au sang impe­rial. Daar komen de borden. Een flink stuk duivenborst met saus van het karkas.



Ik ga er eens goed voor zitten.



Helmich: "Heb je het niet gehoord? Ze krijgt een bord zonder duif. Alleen garnering."



Milde teleurstelling.



Gelukkig gaat er iets mis. Jansen krijgt toch een bord met alles erop en eraan. Ze wordt zowat onpasselijk. Daarna maakt ze alsnog een ­foto van het gerecht.



Of The Dylan er iets mee opschiet, betwijfel ik, maar ik heb een uitstekende avond.



Tips? Mail naar schuim@parool.nl