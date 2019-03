Feestje van de dag: Tussen de dappere mannen

Wat Women’s Day lunch van de Franse KvK

Waar The Grand, Oudezijds Voorburgwal

Wie Nancy Poleon, Sylvie Craenen, Anne Genoud, Coco Aarts, Yann Toutant, ­Patricia Schneiders-Delvaulx

Wanneer dinsdag 5 maart, 11.30 tot 14.00 uur



Drank en spijs ****

Sfeer ***

Hans was ook weer niet echt bang

Ze kijkt nu randje geheimzinnig.



"Volgend jaar is het mijn ambitie op deze dag iets meer met mannen te doen."



Ik vind het nu al spannend, maar zou langzaam best iets te eten lusten.



We gaan aan tafel. Daar kom ik te zitten naast, zowaar, een man. Erwin van der Graaf: "Ik ben uitgenodigd namens Accor Hotels."



Ja, uitgenodigd, dat worden er een hoop, maar waarom komt hij opdagen?



"Wij van Accor hebben diversiteit hoog in de agenda. Wij willen een vrouw op elke drie general managers. Vreemd genoeg is dat binnen West-Europa lastiger dan daarbuiten."



We zeggen bon appetit.



Daarna is het woord aan Poleon voor haar keynoteverhaal over personal branding. "Are you ready to be empowered!?"



Negen lunchtafels vol applaudisserende vrouwen, en hier en daar een man.



