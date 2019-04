Feestje van de dag: True food met een slippertje

We vervolgen onze tour naar Zuid, naast de Apollohal. Het dak is open, dus de club is één groot terras, nog buiten de wind ook. We hebben daar een mooie dag voor uitgekozen.



De true food hier is zeebaars en heilbot met witte wijn uit Spanje voor de gezelligheid. Alleen jammer dat met zo'n open terras de kans op schuinsmarcheerders klein is.



De gesprekken worden al snel joli­ger. Je hoort daar niet over in detail te treden, maar het gaat over meerkoeten die met nest en al door de lucht vliegen en een iets te zware speedboot.



We rijden verder. Het is inmiddels drie uur, maar het voelt als een uurtje of tien, elf 's avonds.



"Hou je van vlees?" vraagt visman Denis de la Rie. Dat wordt me vaker gevraagd. Ik toon dan gewoon even zwijgend mijn buik.