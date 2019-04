Feestje van de dag: roze olifanten in de kerk

Wat 25-jarig priesterschap Pierre Valkering

Waar Vredeskerk, Vredeskerkplein

Wie Pierre Valkering, Boris Dittrich, Paul Hofman, Maarten Vos, Jeroen van der Starre, Cees Holtkamp

Wanneer zondag 31 maart, 10.00 tot 14.00 uur



Hans zag een hond in de kerk, met stok in de bek en al.

Bijna niemand weet dat, uit angst dat de bisschop de viering anders wellicht zou verbieden.



Bevriende pastoor Nico van der Peet besluit zijn preek met: "We danken God vandaag, Pierre, dat je het zo lang met de kerk hebt uitgehouden. En de kerk met jou."



Daarna mogen kerkgangers naar voren komen om zelf om een gebed te vragen, een ritueel dat nieuw voor me is.



Een klein meisje: "Ik wil bidden voor Pierre. Dat hij nog heel lang leeft."



Een vrouw dankt de pastoor dat hij honden in de kerk toelaat.



Ook worden de zieken en doden in de parochie met naam genoemd. Dat ritueel ken ik dan weer wel al te goed.



Het altaar wordt gereedgemaakt voor de eucharistie en ondertussen gaat een collecteschaal rond. De pastor: "U kunt naar hartenlust geven voor deze kerk in deze moeilijke tijden."



Even later ruikt het naar wierook en ben ik weer acht jaar.



We worden opgeroepen elkaar vrede te wensen. Iedereen geeft de mensen om zich heen een hand en zegt: "Vrede van Christus." Dit gaat er allemaal een stuk losser aan toe dan in het oude Roomse zuiden.



Valkering breekt het brood, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.