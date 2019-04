Feestje van de dag: opfrisser voor de puberkwab

Wat Puberbrein binnenstebuiten

Waar Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade

Wie Huub Nelis, Yvonne van Sark, Rob Oudkerk, Dila Dogan, Kim Nanninga, Sofie Defraye

Wanneer woensdag 3 april, 15.00 tot 17.30 uur



Drank en spijs **

Sfeer ***

Hans nam ze gewoon niet serieus; dat hield hem op de been.

Grappig bijeffect: pubers in het hele land zeiden opeens "Want mijn frontaalkwab is nog niet af," als ze hun kamer niet wilden opruimen. Nu is er een vernieuwde versie. Er zijn namelijk nieuwe inzichten in de hersenwetenschap en ook het wereldbeeld van pubers is veranderd, alleen al door de smartphone.



Aan tafel komen twee onlangs ex-pubers. Dila Dogan sloot zichzelf af, volgens haar moeder dan. Dogan: "Volgens mij viel dat wel mee. Ik was gewoon graag alleen. Ik had alleen geen zin om beneden samen naar The Voice te kijken." Kim Nanninga was in de war. Ze begreep zichzelf niet, haar ouders niet.



Daar schreef ze gevoelige liedjes over. Nanninga is nu, anderhalf jaar later, moedig genoeg die liedjes op gitaar te zingen voor een volle zaal. En Dogan organiseerde de klimaatdemonstraties en zit vrijdag opnieuw in Het Torentje voor overleg met Mark Rutte.