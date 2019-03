Feestje van de dag: nippen in de presidentiële suite

Misschien is het niet iedereen opgevallen, maar we zitten midden in de Amsterdam Cocktail Week (ACW). Thuis leg ik een stevig bodempje en daarna meld ik me bij de Chivas Whisky Experience in het Andaz Hotel.



Met de lift word ik naar de 'presidential suite' gebracht. Onderweg vragen drie verschillende mensen: "Bent u al eens hier geweest?"



Niet in de presidential suite, nee.



Eenmaal daar vraagt Theor Verplancke of ik een drankje wil. "Of ben je on duty?"



Ik zeg dat ik hier ben voor de volle experience, dus whisky is vanavond mijn duty.