Feestje van de dag: Mulisch op de achterbank

Ook ik dacht bij de oprichting van de Partij voor de Dieren: leg dit maar eens uit in Afrika. Het was de tijd dat artikelen in de krant verschenen met de kop 'Nederland is af'.



We zijn nu vijftien jaar verder. De PvdD is een serieuze politieke ­partij gebleken en geen gekkigheid. Ja, of dit land is in de tussentijd ook knettergek geworden; een optie die niet valt uit te sluiten.



Over de opkomst van haar partij heeft Marianne Thieme een boek geschreven, Groeiend verzet. Op de cover staat ze in militair tenue, inclusief vuist, petje en kogelband.

Onze polder-Che Guevara.



In het café van het Amsterdam Museum is elke stoel bezet. Op het podium staan twee stoelen. Dat wordt een interview van dik een half uur.



Snel een pilsje.