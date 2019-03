Feestje van de dag: Moksi-Amsterdam op haar best

Drie jaar geleden organiseerde hij dit feest in Akhnaton, twee jaar ­geleden in Volta, en nu hier. "Dit is uit nood geboren. Ik heb een bepaalde leeftijd en hou van dansen en uitgaan, maar niet met zeventienjarige meisjes naast me op de dansvloer. Ik kon het niet meer vinden in de stad."



Het omslagpunt weet hij nog precies. "Ik ging uit en kwam mijn neefje van zestien tegen. Weet je? Dan wordt het gewoon tijd." Helemaal goed. Even op de foto, Clife?

"Wacht even, deze moet ik dansen. Dit is een track van mijn neefje."



En weg is Clife. Langer dan één nummer.



Topfeest.



Niemand dringt voor bij de bar, elke bots in de drukte wordt beantwoord met een glimlach, een en al vrolijkheid.



Dit is moksi-Amsterdam op haar best.



Hup, daar moet ik al de dansvloer op.



