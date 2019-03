Feestje van de dag: minstens tien wilde moeders bij elkaar

Uitgeverij Meulenhoff stuurt een uitnodiging: 'Minstens tien en toch zeker tientallen wilde moeders bij elkaar! Dat moet een vrolijke Schuim-editie opleveren.'



Ze weten het wel te brengen.



Je moet wel tussen de regeltjes ­lezen. Het gaat om een avond in

De Balie, daar ga je al. Schrijvende moeders haken in op het thema van de Boekenweek: De moeder, de vrouw. Want wat nou de moeder? Moeders in de literatuur worden voornamelijk beschreven door hun (mannelijke) zonen. Daarom deze avond. Met echte moeders, echte vrouwen.



Annemarie de Gee en Eva Kelder maakten de bundel Ik, Moeder met schrijvende moeders over het moederschap. Ze praten en lezen vanavond in De Balie.



Ik ken wildere moeders.



De grote zaal is niet heel erg vol. Mannen zijn stevig in de minderheid.



Ik noteer:



De Gee, over haar nieuwe leven: "Tijdens de bevalling dacht ik: dit is mooi, dit is een oerkracht, maar ik dacht ook: ik zal nooit meer schrijven."