Feestje van de dag: Met Dua Lipa naar Madame Tussauds

"Let's hang out, have fun and take pictures."



Prima, ik schuif aan, maar dat blijkt al snel helemaal niet de bedoeling. Lipa wil alleen met fans op de foto, geen pers. Ze wil überhaupt geen foto's van haar met het beeld.



Sorry?



Iemand van de organisatie: "Er is ook geen andere pers, ze geeft de voorkeur aan fans. Dat zegt ook wel weer veel over haar."



Dat zal best, en een foto zonder dat beeld maar met fans is nog leuker ook.



Ik schuif naar voren en bezweer jonge meisjes om me heen dat ik echt niet ga voorkruipen, maar alleen een foto wil met Lipa en wat fans.



Daarna gaat het snel.



Mannen in pak vertellen me dat ik maar beter afstand kan nemen, en snel ook, en vooral rustig blijven.



"Haar persoonsbeveiliger heeft je in de gaten. Kijk maar, hij kijkt nu naar je."



Ik zit me hier werkelijk uitstekend te amuseren.



Na een dik kwartiertje heeft Lipa het samenzijn met haar fans, ook haar favourites, wel weer gezien.



Ik neem wat foto's en toastjes en opeens is ze eventjes terug. Naast haar beeld zowaar.



Ik riskeer mijn leven en maak een foto van Dua Lipa, wereldster.



