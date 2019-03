Feestje van de dag: met de top van de muziekindustrie

Ik zit in de forenzensprinter naar het Mediapark. Staan tot Weesp en daarna zit ik tegenover een man met een laptop. Hij haalt een boterhamzakje uit zijn rugzak. Die is half gevuld met droge rijst en drie brokjes broccoli. Hij eet dat met een theelepel, zo uit het zakje.



Ik kan daar uren naar kijken, maar ik moet eruit, naar de Buma Awards.



Even later zit ik aan een van de 52 dinertafels in Studio 21, met de top van de muziekindustrie, de meesten in black tie.



Ik leid een schizofreen bestaan.



Overigens zit ik aan tafel 50, rechts bij de uitgang. Het is de leegste tafel in de zaal. De man links van me vraagt of hij een blaadje uit mijn blocnote mag.



"Dat is voor mijn kauwgum."



De gastheer van deze zesde Buma Awards is Erik de Zwart: "Vorig jaar maakten we een uitstapje naar ­Amsterdam, nu zijn we weer terug in Hilversum."



Geen probleem, ik forens wel.