Feestje van de dag: Meekijken met dokter Tulp

Zonde, ik kom eigenlijk nooit in de Waag en met mij geen enkele Amsterdammer. Terwijl het een werkelijk schitterende plek is, veel historie ook.



Nieuw voor mij: hier gaf dr. Nicolaes Tulp zijn anatomische les, door Rembrandt vereeuwigd.



Er wordt wel meer nieuw voor mij deze ochtend. Ik ga straks in 3D door dat schilderij wandelen.



Eerst maar een kopje koffie.



Het is stampvol in de kleine metselaarsgildekamer, in de toren rechts van dat malle restaurant. Meer mensen vonden dit een leuk idee.



We krijgen een kort medisch-historisch college van chirurg Frank IJpma. In de zeventiende eeuw organiseerde het chirurgijnsgilde eens per jaar een openbare anatomische les. Dat deden ze in de winter, dan was het lijk langer bruikbaar. Een hoop mensen kochten daar een kaartje voor.