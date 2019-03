Feestje van de dag: kermisman Frans Stuy terecht gelauwerd

Dat zat zo: de consul van Marokko vroeg aan wethouder Asscher of Stuy niet langzamerhand een speld verdiende. Asscher vond dat zeker een goed idee en regelde een bijeenkomst.



Consult aanwezig, Asscher aanwezig. Alleen: geen speld. De consul dacht dat Asscher dat wel zou regelen. Hij snapte ook niet dat een wethouder zo'n onderscheiding niet nog snel even uit een la kon pakken.



Stuy liep op tegen de bureaucratie, niet voor het eerst in zijn leven.



Moorman: "Jij verdient de titel Straatburgemeester van Amsterdam. Al vinden sommigen je een ongeleid projectiel, en af en toe ben je een boefje. Dat is ook allemaal waar."



Ditmaal is de aanvraag van een speld wel fatsoenlijk geregeld. Moorman: "Ik hoop nu op een kop in Het Parool, 'Kermisman volkomen terecht gelauwerd'."



Afsluitend: "Beste Frans, het is me een groot genoegen je de Andreaspenning te mogen uitreiken."



En hup, daar komen ze.