Feestje van de dag: keihard Hard Rock Café-speldjes sparen

Meteen na afloop bespring ik de hoofdrolspelers voor een foto. "Do you want an interview?" vraagt Rita, de vrouw die is aangekondigd als een vat vol anekdotes.



Graag! Vertel!



Rita Gilligan (78) opende inmiddels 158 vestigingen over de hele wereld. Ze heeft Clapton geserveerd, McCartney, The Stones, Paul Newman, Andy Warhol, maar ook McEnroe, Connors, Arthur Ashe - tijdens Wimbledon.



En ze heeft nog een verhaal over Keith Moon. Die beloofde: "Als ik doodga, krijg jij mijn twenty piece drumset."



Toen ze diens zoon daar later aan herinnerde, zei hij: "I was pissed and stoned. Sorry Rita, ik heb geen idee meer aan wie ik het heb verkocht."