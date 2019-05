Feestje van de dag: Kan I amsterdam niet blijven?

Wat groepsfoto I amsterdam Zuidoost

Waar Hoekenrodeplein, Zuidoost

Wie Tanja Jadnanansing, Dirk de Jager, Bert Jansen, Marco Keyzer, Arnoud Jol, Wim van der Kamp

Wanneer donderdag 2 mei, 17.30 tot 17.45 uur



Drank en spijs

Sfeer **

Hans zat bovenop het nieuws

"En aan fotoshoppen doen we niet," zegt fotograaf Marco Keyzer, want die is er inmiddels.



Het hotel gaat trouwens niet door, vertelt hij. De ramen kunnen niet open en het dak is een no-go. "Ik ben de hele week bezig geweest met die gasten."



Ook staan er bomen in de weg. Een drone, een hoogwerker, het was allemaal geen optie.



De zon schijnt wel, storm loopt het nog niet.



Stipt 17.30 uur komt opeens een leger blauwe overhemden aan. Het zijn leerlingen van de Marriottschool. "Dit is echt niet in scène gezet, hoor," zegt Jansen.



Er worden foto's genomen. Het is niet zo dat alle I amsterdamletters zijn bezaaid met lijven. Maar goed dat Keyzer die hoogwerker niet voor elkaar kreeg.



Jansen: "Het belangrijkste is dat de letters warm zijn onthaald. Je hoort nu al vaak: kunnen ze niet blijven?"



Nee, dat kan niet. Hier moet de hele stad van genieten.



