Feestje van de dag: in een colonne van Land Rovers de A2 op

Wat Macallan Captains Dinner

Waar Parc Broekhuizen, Leersum

Wie François-Léon van der Velden, Bram Kaplan, Jacob Jan Boerma, Marcel Wanders, Doris Vroom, Edwin Oudshoorn, Sander Kleinenberg

Wanneer maandag 25 maart, 17:30 tot 23:30 uur



Drank en spijs *****

Sfeer ***

Hans dronk bij het hoofdgerecht een Macallan van 1000 euro per fles

Je kunt overigens ook met eigen vervoer en dan brengt een privéchauffeur je terug, in je eigen auto. Zo'n jongen kun je een Fordje Ka niet aandoen, dus ik meld me gewoon bij het hotel.



Onderweg krijg ik een stoelmassage en een verwarmde bips.



We rijden Parc Broekhuizen binnen. Een oprit in een bos, verlicht koetsiershuis, het geluid van de Land Rover op grind, vuurkorven voor een bordes met vier zuilen van een gigantisch landhuis.



Dit vind je niet in Amsterdam, nee.



In die goede oude VOC-tijd was het 'captains dinner' een feestmaal bij de kapitein aan tafel. Daar mocht niet zomaar iedereen aanschuiven.



Dat idee is nieuw leven ingeblazen door pr-bureau Dutch Global Media, mogelijk gemaakt door sponsor en whiskyhuis The Macallan.



We krijgen aperitiefjes met altijd iets van Macallan erin. Het wordt nog een lakmoesproef niet op een sleepjurk van de een of de ander te gaan staan.