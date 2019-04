Feestje van de dag: het mooiste filmfeest van het jaar

Wat Filmbal 2019

Waar Eye, IJpromenade

Wie Alex Klaasen, Martin Koolhoven, Diederik Ebbinge, Hans Dagelet, Derek de Lint, Marjolijn Bronkhuyzen

Wanneer donderdag 4 april, 21.30 tot 02.00 uur



Drank en spijs ***

Sfeer ****

Hans zocht zich suf naar Monique van de Ven.

Bovenaan de trappen roept kapitein Alex Klaasen dat we welcome on board zijn. Zijn matrozen gooien reddingsboeien omlaag.



Dans, zang en The Love Boat, en daarna gaat de dj weer verder met een levende zangeres en saxofonist. Ik snap helemaal dat de filmwereld hier jaarlijks naar uitkijkt.



Terugkomend gebbetje is het ­fotomoment op het buitenterras. Vorig jaar sneeuwbergen en een ­ijsbeer en nu een bootje tussen geschilderde golven. Op het moment van de foto spuit een stoommachine. Dat heeft met het thema te maken: the blue edition.



De rij is aanzienlijk.



Kijk, daar ligt Hans Dagelet, overdwars in de boot, broek naar beneden. Ik ben alleen geen snelle fotojournalist. Maar beter ook. Anders kwam ik al een tijdje nergens meer binnen.



Daar zijn ook Sacha de Boer en Rick Nieman. Sorry beste mensen, niet alweer.



Nieman: "Ik kwam een keer ­Ronald Plasterk twee dagen achter elkaar op een feestje tegen. Hij zei: "Zoals de ene hoerenloper tegen de andere zei: 'Ik doe dit normaal nooit!'"



Die ga ik onthouden.



