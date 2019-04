Feestje van de dag: gekkigheid bij Art, no-art & anti-art

Wat boek Art, no-art & anti-art

Waar Locus Solus, Oudezijds Voorburgwal

Wie Harry Ruhé, Tinkebell, Phil Bloom, Franck Gribling, Joanneke Meester, ­Suzanna Louise Ruhé

Wanneer vrijdag 29 april, 17.30 tot 19.30 uur



Drank en spijs **

Sfeer ****

Hans ontmoette twee generaties van verwarring

Er staan 428 plaatjes in het boek, allemaal van grensverleggende kunst, al is dat een afgekloven term, maar het dekt de lading. "De vormgever moest wel af en toe slikken."



Daarna vertelt hij over zijn dochter, Suzanna Louise. "Die heeft een app en daar leeft ze van. Ze doet niets. Ze vertelt alleen dat ze naar de winkel gaat of de sauna. Daar betalen mensen voor. Ik snap er ­helemaal niets van."



De tijden zijn veranderd.



Ruhé heeft nog een voorbeeld: in de jaren zeventig maakte fotograaf Jacqueline Livingston foto's van haar zesjarige zoontje die gezellig met zichzelf zat te spelen. Toen kon dat nog, nu heeft hij die collectie maar niet eens in zijn boek opgenomen.



"Mijn kinderen begrijpen niets van mijn wereld, ik begrijp niets van hun wereld."



Hij wil ook graag zijn vrouw voorstellen. "Veertig jaar geleden ontmoet. Ik zei: 'Ik beloof je niks, maar je zult je nooit vervelen.' Nou, kijk om je heen."



Zo is dat. Langspeelplaten in stukken geknipt en weer terug­geplakt. Kunst die zichzelf vernietigde, een sculptuur dat ontplofte. "Hartstikke interessant."



Of het kunstwerk dat op de vloer ligt, midden in de art space. Het is Painting to be stepped on, van Yoko Ono, een replica dan, maar wel gemaakt door de kunstenaar zelf.



Ik heb altijd al eens op Yoko Ono willen staan, dus daar sta ik even later. Niet springend, dat doe je op zo'n moment dan toch ook weer niet.



Tips? Mail naar schuim@parool.nl