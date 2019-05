Feestje van de dag: eskimo's, indianen, rotweer en cannabis

Vandaag is er weer een rare. Na Londen en Parijs komt de eerste borrel van First Wednesdays naar Nederland. Ik lees: The Amsterdam Cannabis Network.



Tijdstip en plek worden pas na aanmelding bekend gemaakt.



Spannend. Ik hoop op een morsige kelder vol Koos Koetsen.



Een week hoor ik niets, tot een dag voor aanvang.



Het is in Eye en de grote man is Michael Kraland, die enige tijd het best presterende hedgefonds van Nederland runde en vorig jaar het eerste Europese cannabisbeleggerscongres organiseerde.



Dat klinkt niet als Koos.



Ik wandel de houten trappen op van Eye.



"Excuse me, do you have a lighter?" Dat is een jonge baardmans in legerjack met een Duits vlaggetje. Met Hollandsch vuur steekt hij zijn joint aan.