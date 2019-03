Feestje van de dag: een reünie van oude meesters

Anderhalf jaar geleden zijn ze met deze box begonnen. Gelukkig kwam het vooruitexemplaar van de uitgeverij nog op tijd voor de onlangs overleden John Halvemaan.



Freud: "John heeft het nog net kunnen zien."



Ontroering bij alle aanwezigen.



Ook Van Liempd heet 'deze briljante groep keukenkeien' welkom. Tien mannen en één dame. "Hoe lang bij jij al die ene dame, Jean?"



Jean Beddington: "Vanaf het ­begin."



In de box zitten 43 recepten van de koks, allemaal geïllustreerd door Van Liempd. Zo'n duizend ­tekeningen, van elk ingrediënt.



"Probeer maar eens een bosje peter­selie te tekenen zodat het niet op koriander lijkt."



Het eerste exemplaar is, 'met John in gedachten', voor de weduwe van Halvemaan.



Alle chefs krijgen een box met de losse, schitterend geïllustreerde vellen. Demandt: "Je kunt er ook mee kwartetten, denk ik."



Het is tijd voor een groepsportret, normaal niet de bedoeling in deze rubriek, maar als je de kans krijgt dit gezelschap bij elkaar te krijgen, mag je dat niet laten liggen.



De chefs, toch behoorlijke karakters, laten zich nog redelijk makkelijk dirigeren ook. Die een treetje ­hoger, die eentje lager, de vrouwen in het midden.



Culinaire Nederlandse geschiedenis, in één beeld. Het is maar een korte onderbreking van hun vrolijke reünie. Beddington: "Het is weer meteen zoals vroeger. Alleen kunnen we niet meer klagen over gasten en personeel."



Mooie mensen bij elkaar.



