Feestje van de dag: een hond ziet niet wat hij eet

Ik hoor: "Romy! Balou moet straks zeker kotsen!" Een bobtail doet zich te goed aan de snacks die mij zojuist werden aangeboden.



Ik ben een minuutje binnen.



Voor een feestjesverslaggever is dit allemaal wat vroeg en veel ineens, ik ga even op een bankje zitten. Honden snuffelen aan mijn been. Ik drink normale koffie.



Er wordt wel opvallend weinig geblaft, dat moet ik eerlijk zeggen. En terwijl ik dit noteer, is daar ineens een keffende corgi, die niet blij is met Balou.



Het was de goden verzoeken.



De corgi wordt even uitgelaten en ik neem een foto van chef Remco Hegi, gespecialiseerd in maaltijden en snacks voor hond en kat. Een driegangenkerstmenu heeft hij ook. Afgelopen jaar was dat zalm op toast, eendenbout en stoofpot van konijn.



De chef: "Ik ben geen voorstander van elke dag. Ze moeten gewoon brokken eten. Maar een paar keer per jaar mag het best iets speciaals zijn."



Patisserie doet hij ook en hij toont een taart. Voor honden. Het ziet er prachtig uit. Hegi: "Een hond ziet niet wat hij eet. Dit is een stukje emotie dat we erin leggen richting consument."