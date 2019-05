Feestje van de dag: een cocktail van citrusafval

Als hapje erbij, al moet ik 'perfect pairing' zeggen, krijg ik ceviche met radijs en tijgermelk. Was nog wat melk van een tijger over dan?



Eisma: "Dat is een Peruviaanse mix van zuren, kruiden en een beetje azijn. Ze noemen het wel tijgermelk, maar het is een soort pickle."



Hij legt gedetailleerd uit wat je allemaal kunt met een uitgeknepen limoen. Mijn samenvatting: een heleboel, maar er komt nog een hoop bij kijken.



Op de menukaart staat 'Let the no waste journey continue.' Dat doen we, nu met de Conscious Colada.



In het glas zit iets dat inderdaad heel veel op Pina Colada lijkt. François-Léon Van der Velden: "Is dit melk die over de datum is?"



We moeten duidelijk nog allemaal wennen aan het concept. Eisma stelt ons gerust.



We sluiten af met Seasoned old fashioned. Eisma: "Deze is het minst out of the box, alleen met een siroop van overgebleven kruiden, maar ik vind hem het lekkerst. En wat basilicum om te happen erbij."



Ik hap basilicum.