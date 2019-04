Feestje van de dag: een clubhuis van 25 miljoen

Bovendien stak die etage over de rand, als een pet. Jansma: "Wij wilden per se niet: er hangt iets over de rand, dat de straat een decolleté wil laten zien."

Vandaar deze glazen stolp.



De twee initiators, Maarten Feilzer en Willem Sijthoff, spreken de genodigden toe, boven op een binnenband die binnenkort weer wordt afgebroken. Dat zijn zo van die kleine 'changes of plans' onderweg.



Feilzer vertelt over een lange reis, ze wilden de ideale plek bouwen voor de creatieve industrie. "We hadden een bescheiden plan met een verbouwing van drie miljoen."

Om me heen wordt vrolijk gelachen. Drie miljoen, zeg, wat dachten ze wel.



En inderdaad. Een versteviging van alle verdiepingen, inclusief fundering en meteen ook maar een parkeergarage. Feilzer: "Het werd 25 miljoen. Maar het goede nieuws is dat we nog steeds binnen het laatste budget zitten. Ik heb het vorige week nog gecheckt."



Het klinkt nog geruststellend ook.



Tips? Mail naar schuim@parool.nl