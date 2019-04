Feestje van de dag: een beetje bizonkruid in je bier

Wat Sweet Spring Bock

Waar Tap Zuid, Maasstraat

Wie Derek Walsh, Paul Riteco, Robert Kroon, Remco Boas, Pierre-Yves Lavoie, Fieke de Beukelaer, Claudie de Cleen

Wanneer donderdag 11 april, 16.00 tot 18.00 uur



Drank en spijs ****

Sfeer ***

Hans lust er zo nog wel een paar

"Dan moet je kijken wat er gebeurt. Ik ga een botsing creëren tussen twee basissmaken die totaal anders zijn. Een beetje spanning is leuk. Die smaken creëren iets nieuws, en hopelijk is 1 plus 1 dan 3."



In mijn mond gebeurt niet veel aan smaak. Het is vooral lastig drinken.



Dat doen we nog een keer, nu met apfelstrudel.



Ik kauw.



Ik neem een slok.



Ik vind het toch vooral onhandig. Mijn moeder heeft me duidelijk geleerd dat Hansje eerst zijn mondje moet leegeten, dat zit er heel diep in.



Ik vertel Walsh dat ik zijn bier lekker vind, maar dat pairing is helemaal niks voor mij. Kan hij daarmee leven?



"Jij mag kiezen. Ik ben al blij dat je het bier lekker vindt."



Robert Kroon, twee Sweet Spring Bocks later: "Zullen we bitterballen erbij nemen?"



Dat van dat pairing neem ik terug.



Tips? Mail naar schuim@parool.nl