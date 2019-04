Feestje van de dag: De paling voorbij

Mell & Vintage Future vieren een nieuwe cd. Geen idee verder, maar je kan het op een dinsdagavond slechter treffen dan met livemuziek op stadsstrand Pllek.



Onderweg naar het pontje schrik ik me opeens rot van een ambulance met sirene. Op vol volume in mijn nek. Nog op de stoep ook, ­achter CS.



Dat is waar ook. Het domme­toeristendrugsseizoen is weer ­geopend.



Bij Pllek zetten we onze bier­glazen op olievaten. Daar is Phil Tilli. Hij geeft iedereen een keurig handje.



Tilli is sinds een half jaar manager van Mell, vertelt hij. De cd-release is alleen verschoven naar 10 mei in Bitterzoet, dus dit is eigenlijk niet het releasefeestje zoals dat was bedoeld.