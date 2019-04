Feestje van de dag: de jankerds van 'Red Red Wine'

Wat launch Red Red Wine (Limited Edition)

Waar Ziggo Dome, De Passage

Wie Jérome Jacober, Danny Damman, Anjali Ramnandanlall, Marcel Wagenaar, Linda van der Vlies

Wanneer woensdag 10 april, 18.00 tot 20.45 uur



Drank en spijs **

Sfeer **

Hans heeft zijn week niet met wereldsterren

Er bestaat ook een Real UB40. Die lui vechten elkaar al decennia de rechtbank in en uit. Ik heb een documentaire daarover met veel plezier bekeken. In een zaaltje boven staat Jérome Jacober. Hij praat Engels met een Frans accent.



We beginnen met champagne, vertelt hij. "This is made to celebrate fifty years of The Who." Roger Daltrey zelf was verbaasd dat rockers die leefden zoals zij het vijftig hadden volgehouden. Vandaar deze champagne. De vier andere vips druppelen binnen.



Ook een fotograaf - zonder band heeft hij niets. Ik kan in elk geval nog iets therapeutisch van me afschrijven. Opeens komt een gezelschap binnen; een toevallige rondleiding van Randstad. Het wordt nog gezellig zo. Ze blijken uit de hal geplukt door Danny Damman, oud-genomineerde voor Amsterdammer van het jaar, leuke man. Hij had gezien dat deze bijeenkomst een upgrade kan gebruiken.